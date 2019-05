Gewezen doelman Stijn Stijnen doorverwezen naar rechtbank voor stalking

Hasselt - De raadkamer in Hasselt heeft dinsdag beslist om Stijn Stijnen, gewezen trainer van Sporting Hasselt, naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor stalking. De raadkamer boog zich ook over een poging tot afpersing, maar daarvoor is Stijnen niet doorverwezen. Dat laat Luk Delbrouck, advocaat van Sporting Hasselt en voormalig voorzitter Bart Casters, weten.

De feiten dateren van de periode dat Stijnen actief was bij Sporting Hasselt. De ex-doelman verliet de club niet in de beste verstandhouding. Hij had zijn inziens nog geld tegoed en stuurde sms’en naar voorzitter Bart Casters en een ander bestuurslid.