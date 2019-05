Ex-vriend George Michael blijft in huis van overleden zanger bivakkeren, familie wil hem eruit

Fadi Fawaz, de ex-partner van George Michael, woont al drie jaar in de woning van de superster die in 2016 overleed. Volgens The Sun heeft de familie van de zanger al verschillende keren geprobeerd om hem het huis uit te krijgen, maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken.

Volgens Britse tabloid The Sun woont Fadi Fawaz in de woning van George Michael sinds die op 53-jarige leeftijd stierf op kerstdag in 2016. Fawaz is een 43-jarige kapper uit Australië die sinds 2009 een relatie had met de popster. De ex-partner van de popster beweert dat hij al in het huis woonde nog voor de tragische dood van George Michael, die vermoedelijk zelf uit het leven stapte.

Fadi Fawaz en George Michael in 2012 Foto: ISOPIX

De familie van de zanger wil hem nu uit de woning, die naar verluidt zo’n vijf miljoen euro waard is. Fawaz weigert echter om te vertrekken en heeft intussen ‘kraakrecht’. Begin dit jaar kwamen de discussies tussen Fawaz en de nabestaanden al tot een dieptepunt, omdat die eerste beweerde dat de popster al verschillende pogingen had ondernomen zichzelf van het leven te beroven.

Er deden al eerder geruchten de ronde dat hij uit het leven gestapt zou zijn. Ook werd al beweerd dat de familie van de zanger Fawaz in het huis liet wonen omdat ze vrezen dat hij anders een boek zou schrijven over het overlijden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.