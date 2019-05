Na honderd pv’s is het einde nabij voor “de schrik van de kusthoreca”

Brugge / De Haan / Middelkerke / Gent - Bijna zeven jaar effectieve celstraf en rond de 100.000 euro aan geldboetes. Dat is wat onverbeterlijk tafelschuimster Nadine W., beter bekend als de “schrik van de kusthoreca”, intussen riskeert.

De zwerfster, die voortdurend op restaurant gaat maar nooit de rekening betaalt, moest zich dinsdagochtend eens te meer verantwoorden voor de strafrechtbank in Brugge. Het openbaar ministerie vroeg voor zeven feiten in De Haan, Brugge, Middelkerke en Gent een celstraf van 18 maanden en een totale geldboete van liefst 72.000 euro.

De boete loopt zo hoog omdat W. door de eerdere veroordelingen intussen in staat van bijzondere herhaling is. De vrouw liet zoals steeds verstek gaan voor haar proces, waarin de uitspraak volgt op 25 juni.

Intussen werden al meer dan honderd processen-verbaal opgesteld tegen W., maar de vrouw zat nog geen dag in de cel. Ze tekende evenwel tegen geen enkele veroordeling verzet of beroep aan. Als er voldoende uitspraken definitief worden zal de vrouw in de boeien kunnen worden geslagen. Dat zal normaal in de loop van deze zomer zijn.

