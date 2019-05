De Bundesliga heeft er een cultclub bij: Union Berlijn, de samenleving die promoveert

De Bundesliga heeft er een cultclub bij. Afgelopen maandag is het Oost-Berlijnse Union Berlijn voor het eerst in zijn geschiedenis gepromoveerd naar de hoogste klasse van het ééngemaakte Duitsland. Feest! Maar de promotie boezemt de fans van wat je een über-Traditionsverein kan noemen ook angst in. “Deze club mag niet ten onder gaan aan commercie.”