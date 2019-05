GERUCHTEN. Meunier en Praet op de Engelse radar, stunt van Manchester United en kopzorgen bij FC Barcelona

De geruchtenmolen draait alweer op volle toeren in voetballand. Hoog tijd om de beste en gekste transferverhalen van de dag op een rij te zetten.

Als we het Engelse Metro mogen geloven, is Arsenal geïnteresseerd in de diensten van Thomas Meunier. Unai Emery, die de Rode Duivel naar PSG haalde, zou de rechtsback graag in huis willen halen als vervanger van Stephan Lichtsteiner. De Zwitser staat namelijk op vertrekken bij de Londense club. De Gunners moeten wel de strijd aangaan met Manchester United, terwijl ook Juventus al genoemd werd in de strijd om Meunier.

Over Arsenal gesproken. De Europa League-finalist zou volgens Tuttomercatoweb bij Milan geïnformeerd hebben naar Gianluigi Donnarumma. De Rossoneri haalden opnieuw de Champions League niet en dus moeten er enkele spelers verkocht worden. Donnarumma is de Italiaanse nummer één en nog altijd maar 20. Milan kan zijn stevig salaris (6 miljoen per jaar) missen en heeft met Alessandro Plizzari al een potentiële vervanger in huis. De Gunners hebben volgens La Gazzetta dello Sport overigens ook hun oog laten vallen op Sampdoria-spelers Joachim Andersen en Dennis Praet. Voor de Deen is er ook interesse van PSG, Olympique Lyon en Atlético Madrid.

Stunt van United?

Over naar Manchester United. De Red Devils azen volgens de Britse geruchtenmolen op een regelrechte stunt. Niets leek de transfer van Antoine Griezmann van Atlético Madrid naar Barcelona in de weg te staan, maar er is nog steeds niets officieel. Man United zou nu ook bereid zijn de afkoopclausule van 125 miljoen euro te betalen. Griezmann zou origineel geen doelwit geweest zijn, maar Jadon Sancho zou geen zin hebben in een overstap van Dortmund naar Manchester. De Red Devils zouden een team rond Griezmann en Paul Pogba willen bouwen en de aanvaller het rugnummer 7 willen geven.

Bij Barcelona zitten ze dan weer met de handen in het haar omtrent de transfer van Matthijs de Ligt. De 19-jarige Ajax-kapitein wordt al weken gelinkt aan de Blaugrana, maar die zouden de vraagprijs van manager Mino Raiola (8-10 miljoen) niet willen betalen. Intussen zouden Bayern en Juventus meer geboden hebben voor de verdediger, klinkt het in de Spaanse pers. Barcelona zou daarnaast, volgens SPORT, willen luisteren naar aanbiedingen voor Ousmane Dembele. Net als voor Luis Suarez, Samuel Umtiti, Coutinho en Ivan Rakitic.

Bij Real Madrid lijken ze zeker van de komst van Eden Hazard, maar er staan ook een aantal spelers op vertrekken. Zo zou kapitein Sergio Ramos gevraagd hebben om gratis te mogen vertrekken. “Ik heb hem gezegd dat het niet mogelijk is. We zullen met de Chinese club praten maar het kan niet dat Real Madrid zijn aanvoerder gratis laat vertrekken”, was het antwoord van voorzitter Florentino Perez. Na de vakantie van de Spaanse verdediger gaan beide heren weer aan tafel.

Actief Atlético

Nog op de potentiële vertrekkerslijst bij de Koninklijke: Isco, Gareth Bale en James Rodriguez. Volgens Marca moet dit drietal plaats ruimen voor nieuwkomers, zoals dus Hazard en ook Luka Jovic. Voor Isco is er interesse uit Italië. Juventus zoekt een spelmaker nu het dicht zou staan bij de komst van trainer Maurizio Sarri, aldus Tuttosport. In het verleden werd de Spanjaard ook gelinkt aan Manchester City. Juve wordt ook al een tijdje gelinkt met Sergej Milinkovic-Savic, maar Lazio is niet van plan de ex-Genkspeler zomaar te laten gaan. “Hij is niet te koop”, zei voorzitter Claudio Lotito aan La Gazzetta dello Sport. “En Juve kennende zullen ze ook niet vragen naar hem.”

Intussen lijkt Atlético Madrid een metamorfose te ondergaan. Griezmann vertrekt, net als oudgedienden zoals Diego Godin en Juanfran. De club van trainer Diego Simeone is dus op zoek naar waardige vervangers. In dat rijtje komen heel wat namen voor volgens de Spaanse pers. In de aanval worden Edinson Cavani, Radamel Falcao en Joao Félix genoemd. Al is er voor die laatste ook interesse van Man City, Man United, Real Madrid en Juventus. In het middenveld gaat Atlético de strijd aan met Man City en Tottenham voor Giovani Lo Celso van Betis. Achterin zijn de opties Joachim Andersen (Sampdoria), Ben Chilwell (Leicester) en Nelson Semedo (Barcelona).

Overige geruchten:

- West Ham bracht een bod van 22 miljoen euro uit op Andre Gomes, maar Barcelona denkt aan een bedrag van 35 tot 40 miljoen (Sky Sports)

- Geen Kylian Mbappé naar Real Madrid. “Volgens mij zit Mbappé goed waar hij nu zit”, aldus Zinédine Zidane in gesprek met Mundo Deportivo.

- Alvaro Morata wil niet terugkeren naar Chelsea en bij Atlético blijven. (Marca)

- Napoli heeft een bod van 90 miljoen euro van Real Madrid op Kalidou Koulibaly afgewezen. (Corriere dello Sport)

- Liverpool, Arsenal en Manchester United hebben interesse in James Rodriguez. Bayern gaat diens optie van 45 miljoen niet lichten. (Mundo Deportivo)

- Edin Dzeko is op weg naar Inter. De spits van Roma is persoonlijk rond met de Milanezen, die nu moeten onderhandelen met de Giallorossi. (Sky Sport Italia)

- Paulo Dybala wil bij Juventus blijven, ondanks een moeilijk jaar en interesse van onder andere Manchester United en Bayern: “‘De club weet heel goed dat ik wil blijven.”

- Arsenal-verdediger Laurent Koscielny wordt gelinkt aan Milan, Bayer Leverkusen en Rennes. (L’Equipe)