Emotionele getuigenis van voetballer Olivier Myny? op proces Propere Handen: “Ik haat de voetbalwereld, maar speel het spelletje te graag”?

Op de laatste dag van de slotpleidooien van de beklaagden in de zaak van de “Propere Handen” voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond was er een straffe getuigenis van voetballer Olivier Myny (toen Waasland-Beveren, nu OHL). Die getuigde in tranen over de dag van zijn arrestatie en de gevolgen die hij daar nog altijd van draagt.

De 24-jarige Myny speelde tot vorig seizoen voor Waasland-Beveren en is nu actief voor tweedeklasser OH Leuven. In de zaak “Propere Handen” heeft hij een uniek statuut bij de voetbalbond bekomen. Hij is spijtoptant, wat impliceert dat hij volledig medewerkte met het onderzoek in ruil voor (potentiële) strafvermindering. Afgelopen zaterdag had bondsprocureur Kris Wagner geopperd om zijn statuut als spijtoptant af te nemen omdat hij geen onthullende verklaringen heeft gedaan. Het bondsparket eist een schorsing van twee maanden.

Myny nam dinsdag zelf het woord in de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond en getuigde met tranen in de ogen over zijn arrestatie destijds. “Mijn vriendin stond te huilen toen ze mij mee namen voor verhoor. Ik zei dat alles in orde zou komen en gaf haar opdracht om meteen naar mijn manager Walter Mortelmans te bellen. Ze namen alles af, en ik werd geboeid. Mijn gsm werd afgepakt en ik moest alle codes van mijn sociale media afgeven. Ik werd in een cel gestopt, mocht met niemand praten en kreeg een pro Deo-advocaat. Ik wist totaal niet waarover het ging. Na zes uur op cel werd ik verhoord. De speurders zeiden dat ze alles al wisten, dus dat ik gewoon de waarheid moest vertellen.”

“Ik herinnerde mij dan het telefoongesprek voordien met makelaar Thomas Troch. Ik heb gezegd hoe het toen is gegaan. Meer niet. Tot mijn verbazing mocht ik niet naar huis. Met een touw rond mijn benen en geboeid werd ik naar de onderzoeksrechter gebracht. Ik werd bijzonder nerveus. Bij de onderzoeksrechter vertelde ik net hetzelfde. Ik werd vrijgelaten zonder voorwaarden. Met de trein trok ik naar Leuven, waar mijn familie wachtte. Mijn kop verscheen overal op tv. Ik wist: dit is niet goed.”

“In elk voetbalstadion krijg ik hier opmerkingen over”

“Ben ik kwaad op mijn makelaars Walter Mortelmans en Thomas Troch? Neen. Maar ik heb niets met die zaak te maken. In elk voetbalstadion krijg ik hier opmerkingen over. Mijn tegenstrevers spreken mij hierover aan om mij te destabiliseren. Al maanden lig ik hier wakker van. Mijn naam is besmeurd. Ik heb heel mijn leven gevochten om profvoetballer te worden (breekt in tranen uit). Een stom telefoontje gaat de rest van mijn profcarrière beïnvloeden. Lange tijd heb ik aan stoppen gedacht. Maar ik ga doorzetten. Voor mij is het simpel: ik haat de voetbalwereld, maar speel het spelletje te graag.”

