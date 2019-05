OVERZICHT. Zo duur zijn de woningen in jouw buurt

Wat zijn de huizen waard in mijn buurt? Daar biedt Zimmo vanaf nu een antwoord op. De website bracht alle woningprijzen sinds 2015 in kaart en creëerde een heatmap. Tot op wijkniveau kan je de prijzen bekijken.

Locatie. Locatie. Locatie. Dat er dure en goedkopere gemeentes zijn weten we allemaal, maar ook binnen steden en gemeenten zijn er grote verschillen. Het Antwerpse Zuid is het Noord niet en Gent centrum is de Brugse Poort niet. Om een meer realistische kaart te krijgen, analyseerde Zimmo al zijn woningen en berekende de mediaan in een straal van één kilometer.

Kaart met woningprijzen

Bron: Zimmo

“De mediaan net om die grote uitschieters er wel bij te tellen maar niet bepalend te laten zijn. We hebben samen met onze partner Rocketstate alles geanalyseerd, om een meer gedetailleerde kaart te krijgen. Als er zo’n kaarten ontwikkeld werden is dat per postcode maar je ziet dat er ook binnen dezelfde postcode grote verschillen zijn”, zegt woordvoerder Marjorie Vanbets. “We zijn ook de gemiddelde vierkante meters in kaart gaan brengen. Want dat duidt ook op waar je meer krijgt voor hetzelfde geld. Zo zal Brugge niet onmiddellijk de duurste stad zijn, maar als je kijkt per vierkante meter, schiet de prijs wel de lucht in. Voor Antwerpen, Gent en Brussel hebben we ook een aparte kaart gemaakt die zich toespitst op de appartementen. Omdat het toch een andere markt is. Mogelijk komen daar in de toekomst nog steden bij.”

Vraagprijs

Brussel is volgens de kaart één van de allerduurste regio’s. Zowat heel Brussel kleurt rood en valt in de categorie van woningen met een vraagprijs van 350.000 tot 550.000 euro met uitschieters het Terkamerenbos en het Jubelpark. Ook in Antwerpen liggen de prijzen aan de hoge kant, zeker met het Eilandje en het Zuid. De Schorre in Boom is dan weer opvallend goedkoop. En hoe meer we opschuiven naar Limburger hoe goedkoper het wordt. In tegenstelling tot de andere provincies kleurt er in het oosten van het land geen enkel vlak rood. Hoofdstad Hasselt lijkt het duurst, maar met 300.000 euro valt dat nog mee.

Kaart met prijzen per m²

Bron: Zimmo

Er is wel een kanttekening: de kaart spreekt enkel over de vraagprijs. “Om het effect van de locatie op de woningprijzen in kaart te brengen, hebben we gebruik gemaakt van miljoenen zoekertjes op Zimmo sinds 2015. Daarin hebben we enkele zaken uitgesloten om een correctere weergave te krijgen en uiteindelijk bleven er zo’n 100.000 huizen over. Die zijn ook geïndexeerd. We hebben enkel de vraagprijs gebruikt, niet de verkoopsprijs want die kennen we natuurlijk niet. Wel leert ervaring ons, dat die niet zo heel er veel verschilt van elkaar.” Zimmo plant zijn heatmap elke maand te vernieuwen om de actuele prijzen weer te geven.

Kaart met prijzen appartement

Bron: Zimmo