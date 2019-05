Gemeente start onderzoek: parkeerwachter slingert wagen op de bon maar haalt boete nadien weg

Sint-Joost-ten-Node -

Een parkeerwachter is in Sint-Joost-ten-Node op beeld vastgelegd terwijl hij een wagen op de bon slingert, een foto van het voertuig neemt, maar de boete vervolgens weer wegneemt. Het gemeentebestuur is een onderzoek gestart. Het wil weten of de man dat vaker deed en waarom.