Geldballon met centjes lentefeest van Liam (8) gaat vliegen

Ranst - Liam (8) uit Oelegem (Ranst) wou graag sparen voor een nieuwe fiets. Dus gaven de gasten op zijn lentefeest hem zondag centjes. Spijtig genoeg vloog de gouden heliumballon met een briefje van 50 euro die hij van zijn plusmama kreeg bijna direct de lucht in. “Liam is heel droevig. Wie zag zijn geldballon?”, postte zijn plusoma Greetje op de Facebookgroepen uit de omgeving van Oelegem, in de hoop dat iemand de ballon met centjes in zijn tuin vindt.

Greetje Naessens hoopt dat de geldballon nog gerecupereerd kan worden, al beseft ze dat het niet gemakkelijk wordt. “Mijn dochter had 50 euro in een goudkleurige heliumballon gestopt. Liam was er heel blij mee. Aan het einde van het ballonlint hing zo’n zwaar zakje om hem op de grond te houden. Liam prulde even aan dat zakje, en de ballon met de centjes voor zijn lentefeest vloog de lucht in. Er stond een krachtige wind, waardoor het zinloos was om de achtervolging op de ballon in te zetten.”

Liam vond het heel erg. “Hij heeft echt niet lang van zijn ballon kunnen genieten. Dat zakje was er direct af. Volgens mijn dochter was het een gouden, want het ging zo snel dat ik zelf niet eens de kans heb gehad om hem te zien.”

De geldballon vloog richting Schilde. Wie hem vindt, kan Greetje Naessens via Facebook contacteren. “Anders zal het een nieuwe fiets van 50 euro minder worden, of is iemand anders maar goed met de centjes.”