André Villas-Boas neemt over als trainer bij Olympique Marseille

André Villas-Boas volgt Rudi Garcia op als trainer van de Zuid-Franse topclub Olympique Marseille, zo maakte de club dinsdag bekend. De 41-jarige Portugees ondertekende in Marseille een contract voor twee seizoenen.

“We zijn in de wolken met zijn komst”, vertelde clubeigenaar Frank McCourt. “Zijn filosofie en aanpak zullen ons project nieuw leven inblazen na een tegenvallende campagne. Onze verwachtingen zijn hooggespannen en we zullen de nodige aanpassingen doen om onze doelen te bereiken.”

Garcia kondigde vorige week zijn afscheid bij l’OM aan. De 55-jarige Fransman stond sinds oktober 2016 aan het hoofd van de club. Voordien was hij onder meer T1 van Rijsel (2008-2013), waarmee hij beker en titel won, en AS Roma (2013-2016). Vorig jaar bracht hij Marseille naar de finale van de Europa League, die verloren werd van Atlético Madrid.

Afgelopen seizoen eindigde Marseille op een teleurstellende vijfde plaats in de Ligue 1, waardoor de ex-club van onder meer Michy Batshuayi naast de Europese plaatsen greep. Villas-Boas moet daar komend seizoen verandering in brengen. De Portugees zat zonder club sinds hij eind 2017 ontslagen werd bij het Chinese Shanghai SIPG.

Voordien was Villas-Boas coach van FC Porto (2010-2011), Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2016). Met Porto won hij in 2011 de treble (titel, beker en Europa League). Met Zenit veroverde hij eveneens een titel (2015) en beker (2016). Begin 2018 nam hij in een Toyota Hilux deel aan de Dakar-rally.