VOKA-voorzitter en vijf andere verdachten blijven in de cel voor brandstoffraude

De raadkamer in Tongeren heeft dinsdag de aanhouding van alle zes de verdachten in het grootschalige dieselfraudedossier bevestigd. Eerder raakte al bekend dat Francis Wanten, voorzitter van VOKA Limburg, in beroep gaat tegen de raadkamerbeslissing.

Zijn aanhouding werd onder elektronisch toezicht gehandhaafd. Nog twee andere verdachten kregen een enkelband, terwijl drie anderen in de gevangenis werden opgesloten.

De grootschalige accijnsfraude draait om het ontkleuren van mazout. De financiële winst voor de organisatie bestaat uit het prijsverschil tussen rode mazout en diesel aan de pomp. De fraude is op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro. Bij de gerechtelijke actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, eentje in Gosselies en een in Balen. De speurders onderzoeken de link tussen deze installaties en de criminele organisatie.

Vorige woensdag en donderdag hebben speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg en opsporingsambtenaren van douane en accijnzen 23 huiszoekingen uitgevoerd. Dat leidde tot zes aanhoudingen, waaronder Wanten, de baas van brandstoffenhandel Comfort Energy in Hasselt. De politiemensen namen vrachtwagens, auto’s en bezwarende documenten in beslag. Ze verzegelden ook een aantal tankstations.

Enkele betrokkenen, onder wie twee Genkse broers, waren niet aan hun proefstuk toe. S. M. en zijn broer zijn al voor brandstoffraude tot 5 jaar cel en een totale boete van 130 miljoen euro veroordeeld.

Comfort Energy liet dinsdag in een mededeling weten dat Wanten en de firma zich van deze dieselfraudezaak distantiëren. VOKA Limburg heeft alle vertrouwen in het verloop van het onderzoek. “Statutair neemt de vicevoorzitter, Hendrik Essers, automatisch over als de voorzitter verhinderd is. Het mandaat van Francis Wanten als voorzitter blijft lopen,” zegt Sofie Bockaert, communicatiedirecteur ad interim van VOKA Limburg.