Alsof iemand een blik mannen in pak heeft opengetrokken. Zo opvallend is de stroom aan nieuwe, extreemrechtse politici. De gemene deler: ze zijn jong, afgelikt en oerconservatief. “Ze dragen de kostuums van de bankiers voor de crisis, pakken die zelfzekerheid en succes uitstralen.”

There’s a new kid in town. Jordan Bardella – amper 23 jaar – legde de Franse president Emmanuel Macron over z’n knie tijdens de Europese verkiezingen. Niet slecht als politieke entree. Bardella werd opgevoed ...