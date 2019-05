Wielertoerist (83) sterft enkele dagen na zware val

Brugge - De 83-jarige Brugse wielertoerist die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij een zware val is overleden. De man lag nog een tijdje in coma, maar stierf toch aan zijn verwondingen. “Fietsen was zijn leven, maar het heeft hem ook zijn leven gekost”, aldus de familie.

Wilfried Hensen (83) uit Sint-Andries is maandagnacht in het ziekenhuis overleden. De man stierf aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval waar hij woensdagmiddag bij betrokken raakte. Hij knalde met zijn koersfiets op een lage, betonnen verkeersdrempel. De man kwam lelijk ten val en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij enkele dagen later aan zijn verwondingen. “Het zag er meteen heel erg slecht uit. Maar we zijn blijven hopen. Helaas was het een oneerlijke strijd”, zegt broer Ivo Hensen (87).

Ivo en Wilfried waren woensdagmiddag samen aan het fietsen toen het ongeval gebeurde. De twee trekken er tot drie keer per week met de fiets op uit. Ivo met de elektrische fiets, maar Wilfried deed het nog steeds op zijn koersfiets. Woensdag hadden ze al zo’n veertig kilometer en een zonnig terrasje in de kuiten toen het misging. Wilfried reed tegen een lage, betonnen verkeersdrempel en kwam lelijk ten val.

De man werd nog ter plaatse gereanimeerd door een toevallige getuige. De hulpdiensten namen over en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar lag hij bijna een week in coma. “De dokters probeerden hem nog even wakker te maken, maar dat lukte niet meer”, zegt zijn broer. “We zijn nog heel erg vaak bij hem geweest in het ziekenhuis. Het was verschrikkelijk om hem zo te zien liggen. Omdat hij zo’n sterk sporthart had, heeft hij nog een tijdje geleefd. Maar afscheid hebben we helaas nooit echt van hem kunnen nemen.”

Bij de familie komt het verlies van de kwieke tachtiger hard aan. Wilfried deed - ondanks zijn gezegende leeftijd - niets liever dan er met de koersfiets op uit trekken. “Het is een heel erg schrale troost, maar hij is wel gevallen op het moment dat hij deed wat hij het liefste deed. En hij heeft niet afgezien. Daar proberen we ons nu een beetje aan op te trekken.”

Ook voor broer Ivo is het moeilijk. Hij was er bij op het moment van het ongeval. Hij loopt verloren sinds het ongeval. “We gingen altijd samen fietsen. Nu is hij er niet meer. Ik weet niet hoe dat nu verder zal moeten gaan. Of ik er wel nog zin in heb. We zullen hem allemaal heel hard missen. Mijn broer en ik waren zowat onafscheidelijk. Het doet enorm veel pijn dat hij er nu niet meer is.”