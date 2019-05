Netflix dreigt zich terug te trekken uit Georgia als strenge abortuswet standhoudt

Streamingdienst Netflix denkt eraan zijn volledig investering in de Amerikaanse staat Georgia te herbekijken als de strenge abortuswet in de staat in voege treedt. Dat meldt het bedrijf in een mededeling. Onder meer de populaire series “Stranger Things” en “Ozark” worden in de staat opgenomen. De Amerikaanse vicepresident vraag Supreme Court intussen om “selectieve” abortus te verbieden

De nieuwe wet zal in 2020 van kracht worden indien het Hooggerechtshof ze niet tegenhoudt. De wet verbiedt abortus van zodra er bij het embryo een hartslag wordt waargenomen, wat al mogelijk is vanaf de zesde week van de zwangerschap. De zogenaamde “Heartbeat Bill” voorziet uitzonderingen om medische redenen. Voor de slachtoffers van verkrachting of incest worden geen uitzonderingen toegestaan.

Vorige week raakte ook al bekend dat verschillende filmmakers hun opnames in de staat hebben stopgezet vanwege de abortuswet. “Veel vrouwen werken voor producties in Georgia en hun rechten zullen samen met die van miljoenen anderen zwaar geschonden worden door deze wetgeving”, aldus Netflix. “Daarom werken we samen met ACLU (American Civil Liberties Union, red.) om ze aan te vechten in de rechtbank. Omdat de wet nog niet van kracht is, blijven we er filmen, maar we steunen ook onze partners en artiesten die dat niet meer willen doen. Als de wet toch in voege treedt, zullen we onze volledige investering in Georgia herbekijken.”

Dinsdag nog heeft het Hooggerechtshof de strenge abortuswet van de staat Indiana deels behouden, waardoor ziekenhuizen de overblijfselen van een foetus moeten begraven of cremeren. Volgens de rechters schendt de wet de rechten van de vrouwen die voor abortus kiezen, niet. Het Supreme Court behoudt echter de blokkering van een wetgeving die abortus op basis van geslacht, ras of handicap verbiedt.

Kans op verbod is reëel

Zo geeft het aan dat het nog niet klaar is om zich te buigen over de dieperliggende abortuskwesties, die geleid hebben tot Roe v. Wade en Casey v. Planned Parenthood. Die arresten geven vrouwen in de VS het recht om te kiezen voor abortus, en volgens ingewijden zouden de strenge abortuswetten in staten als Georgia en Alabama er enkel maar zijn gekomen om die arresten door het Hooggerechtshof te laten herzien.

Door de aanstelling door president Donald Trump van twee rechters (Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh) is het Supreme Court duidelijk naar rechts verschoven, waardoor de kans reëel lijkt dat het hof voor een abortusverbod zou kiezen. Na het arrest over Indiana lijkt het er echter op dat dergelijke beslissing nog niet voor meteen zal zijn.

Selectieve abortus verbieden

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence, zelf openlijk een tegenstander van abortus, heeft dinsdag zijn hoop uitgedrukt dat het Hooggerechtshof de nieuwe abortuswetten goedkeurt die “selectieve” abortussen verbieden.

Pence “hoopt dat de wettelijke beschermingen tegen de discriminatie op basis van geslacht, ras of handicap op een dag zullen worden uitgebreid naar de ongeboren Amerikanen.”

De uitspraken komen er nadat het Supreme Court dinsdag de strenge abortuswet van de staat Indiana maar deels had behouden. Daardoor moeten ziekenhuizen de overblijfselen van foetussen begraven of cremeren, in plaats van ze beschouwen als “medisch afval”. De rechters besloten echter om de blokkering van het andere deel van de wet, dat abortus op basis van geslacht, ras of handicap verbiedt, te behouden.

De negen rechters geven met die beslissing volgens de Amerikaanse media aan dat ze nog niet klaar zijn om zich te buigen over de dieperliggende abortuskwesties.