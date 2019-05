Het klimaatmeisje en de Terminator: Arnold Schwarzenegger ontmoet Greta Thunberg

Ze was een beetje starstruck toen plots de Terminator voor haar stond. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg moest toegeven dat de Hollywood-grandeur van de intussen 71-jarige Arnold Schwarzenegger indruk maakte. De acteur en voormalig gouverneur van Californië noemde de 16-jarige een “dromer in de ware zin van het woord”. Op een klimaatconferentie in Wenen loofde hij haar beweging die “machthebbers op hun verantwoordelijkheid wijst en hen doet beloven om klimaatverandering terug te dringen.” In haar speech riep Thunberg de wereldleiders op om het publiek te informeren over de klimaatverandering. “Mensen worden beïnvloed door politici, beroemdheden, CEO’s en journalisten, waardoor die een enorme verantwoordelijkheid dragen”, zei voor een publiek van 1.200 beleidsmakers en onderzoekers in het beroemde paleis van Hofburg.