Scheepvaartpolitie krijgt boot van 2,2 miljoen voor drugsdroppings

De federale politie koopt een nieuwe boot voor patrouilles op zee. Het vaartuig mag zo’n 2,2 miljoen euro kosten en zal 20 meter lang zijn. Dat is zeven meter minder dan initieel voorgesteld, omdat het budget niet toereikend was.

“De nieuwe boot zal ingezet worden op zee waar hij gastankers zal begeleiden, drugsdroppings moet onderscheppen én ook slalomschippers aan het windmolenpark moet bekeuren. De boot, die inderdaad kleiner maar dus ook wendbaarder is, zal eind dit jaar besteld en gebouwd worden”, klinkt het bij de federale politie. Ook de zeegrens met Frankrijk en Nederland zou ermee bewaakt worden. “Een klein lichtpuntje voor onze dienst”, zeggen de politiemensen van de scheepvaartpolitie, die met zo’n driehonderd zijn. “Goed drie jaar geleden hadden we geen enkele boot meer, ten gevolge van besparingen op onderhoud. Nu zijn er voor op de kanalen drie nieuwe Zodiacs aangekocht en komen er nog vijf extra patrouilleboten bij. Als de federale politie alles uitvoert wat ze belooft, hebben we binnen zeven jaar opnieuw een flottielje van zes boten en vier zodiacs. Daarmee kunnen we weer aan de slag”, klinkt het bij de bonden en de politiemensen.