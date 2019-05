Wat moeten we onthouden van de slotpleidooien in Operatie Propere Handen: de dag waarop de tranen rolden

De ultieme debatten in het Belgische voetbalschandaal zijn gevoerd. Rest enkel nog de beslissing of KV Mechelen en/of Waasland-Beveren het gelag betalen en degraderen. Die langverwachte uitspraak valt ten vroegste eind volgende week. Op de slotdag zetten de twee clubs fors de tegenaanval in, liepen de emoties hoog op en kwam er zowaar een eerste “schuldbekentenis.”