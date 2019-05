Burenruzie om bloemperkje wordt uitgevochten via … post-it briefjes

In Londen zijn verschillende buren in de clinch gegaan via… post-its. De buren laten elkaar briefjes achter over het al dan niet verzorgen van een bloemperkje. De gemeente moest tussenkomen in het debacle.

Het begon vrij onschuldig met een briefje tegen een paal in een perkje waar bloemen waren geplant. Op het briefje stond te lezen: “Pluk mijn bloemen niet, aub. Dank.” Het zou de start zijn van een ‘briefjesoorlog’ in de straat. “In een gebied dat kreunt onder de gentrificatie, is het triest om te zien dat mensen zelfs al bloemen op het openbare domein zichzelf toe-eigenen”, luidde het antwoord.

Daarop kwam nog een briefje: “Bloemen op de openbare straat zijn van iedereen. Niet enkel van het huis waar ze voor staan.”

Foto: RVT9/Twitter

Hoe kan je dat goedpraten?

De schrijfster van een volgend briefje kan dan weer haar ogen niet geloven: “Is dit een grap? Dit heeft niets te maken met eigenaar zijn van de bloemen. Iemand heeft die bloemen geplant om de straat op te fleuren. En anderen hebben de bloemen gestolen en erop gestampt. Hoe kan je dat goedpraten?”

De briefjes werden vervolgens weggehaald en netjes samengevat op een uitgetypt papier, daarin werd ook verduidelijkt dat de gemeente niet instaat voor de verzorging of bewatering van de bloemen. Er staat ook dat de bloemen geen wilde groeiers zijn maar het werk van vrijwilligers.

Het debacle is geëindigd zonder bloemen, die werden opgegraven en “ergens anders” geplant.