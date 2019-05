Spelletje loopt verkeerd af: moeder zit halfuur vast in zwembadlocker

Een uitje naar het zwembed liep voor een Britse moeder niet helemaal zoals gepland toen ze vast kwam te zitten in een locker. De barvrouw was tijdens een spelletje met haar zoontje in het nauwe kastje gekropen, maar betreurde die beslissing al snel. De paniekerige Engelse dame zat meer dan een halfuur in de benarde situatie, maar met behulp van wat douchegel kon ze er weer uit glijden. “Ik ga nooit meer zwemmen”, staat er te lezen op de video, die als een lopend vuurtje rondging op sociale media.