Huts opent nieuwe expo (en wast nog snel de ruiten)

De Antwerpse cultuurminnende ondernemer Fernand Huts (68) is terug met een nieuwe expo: PiKANT!. Nadat hij eerder al focuste op het verhaal van Reynaert de Vos via project Vossen, zet hij nu in Aalst slipjes en bh’s in de kijker. “Ik wil de geschiedenis van kant in Vlaanderen en Europa vertellen, omdat dat weefsel hier in de zestiende eeuw is ontstaan”, zegt Huts.