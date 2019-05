Neymar (27) verliest kapiteinsband met Copa America in eigen land voor de deur: aanvoerder af na zoveelste incident

Woelwater Neymar (27) is kapitein af bij Brazilië. Met de Copa America in eigen land voor de deur gaf bondschoach Tite de band aan oudgediende Dani Alves. Enkele incidenten - en bijhorende schorsingen - bij PSG maakten de positie van de stervoetballer als kapitein onhoudbaar.

Het verlies van de kapiteinsband bij de Seleçao is het resultaat van een seizoen waarbij Neymar zichzelf meermaals dribbelde. Het begon met een zware schorsing door de Uefa na de pijnlijke uitschakeling tegen Manchester United in de Champions League. Neymar mist volgend seizoen de eerste drie speeldagen ten gevolge van een uitbarsting over de VAR na de fatale penalty van Rashford. “Vier mensen die niets van voetbal kennen moeten VAR spelen”, fulmineerde de Braziliaan toen. Vorige maand was er dan het beruchte slagincident na de verloren bekerfinale tegen Rennes. Op weg naar de slotceremonie kreeg hij het aan de stok met een rivaliserende supporter en haalde hij uit. Het gebeuren werd gefilmd en verspreidde zich als een lopend vuurtje op sociale media. “Niemand zou hier onverschillig bij blijven”, zei hij toen over het incident. Ook de Franse voetbalbond niet, want zij legden Neymar in Frankrijk een schorsing van drie speeldagen op. Daardoor kwam hij afgelopen weekend vroeger dan gepland aan op Granja Comary aan, het trainingskamp waarde nationale ploeg zich klaarstoomt op de Copa America. Hij deed dat overigens in een gepersonaliseerde helikopter van 13 miljoen euro. Bondscoach Tite ging hem prompt melden dat hij kapitein af is. Oudgediende en ploegmaat Daniel Alves (36) krijgt de band al voor de vijfde keer terug.

Tite had al laten doorschijnen dat de uitspattingen van Neymar in Frankrijk niet ongestraft zouden blijven. “Hij heeft een fout gemaakt”, zei de bondscoach toen hij zijn selectie voor de Copa America vrijgaf. Een gesprek drong zich op. Neymar had de band gekregen nadat hij op het WK in Rusland wereldwijd kritiek oogstte. Volgens velen ging hij telkens veel te makkelijk liggen - na vier matchen had Neymar volgens berekeningen bijna een kwartier over de grond liggen rollen. Door hem kapitein te maken, wilde Tite vertrouwen schenken en zijn ster tegelijkertijd wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Een hobbelig seizoen bij PSG later - Neymar was er ondanks enkele blessures in 28 wedstrijden wél goed voor 23 goals en 13 assists - is hij dus aanvoerder af. Ondanks alles rust de hoop van de natie voor de Copa wel opnieuw op de schouder van haar nummer tien. De druk is groot, want de Goddelijke Kanaries konden de trofee al niet meer winnen sinds 2007. Vanaf 14 juni neemt Brazilië het in eigen land op tijdens de groepsfase tegen Bolivia, Venezuela en Peru. Voor Neymar meteen een uitgelezen kans om een bewogen jaar met de nodige égards af te sluiten.