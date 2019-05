Oud-medewerkster Villa Rosa getuigt over mishandeling bejaarden: “Dementen werden met hun haren over badkamervloer gesleurd”

Sint-Truiden - Een voormalige verpleegkundige die op de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum Villa Rosa heeft gewerkt, heeft opnieuw een boekje open gedaan over het reilen en zeilen op de afdeling Stokroos. Het woonzorgcentrum kwam vorig jaar in opspraak toen bekend werd dat vier verzorgers vernederende foto’s van bewoners hadden gedeeld in een besloten Whatsapp-groep.

De voormalige medewerkster komt nu met haar getuigenis, die ze eerder al deed bij de politie, naar buiten omdat ze vindt dat daar tot nu toe nog niets mee gedaan is. “In de hoop dat de vier daders hun straf niet ontlopen en nooit nog één voet in een woonzorgcentrum kunnen zetten”, vertelt C. aan VTM NIEUWS.

Volgens C. stond de organisatie op de afdeling toen niet op punt. “In die eerste weken op de gesloten afdeling Stokroos in Sint-Truiden merkte ik dat de organisatie totaal niet op punt stond. Iedereen maakte er zijn eigen regels. Gsm’s gingen mee de afdeling op. Fouten en verwondingen werden niet gesignaleerd. Onze leidinggevende was meer ziek dan aanwezig op de werkvloer... In zo’n stuurloos klimaat namen al gauw enkele dominante verpleegsters de boel over. Met hun eigen wetten en regels.”

Verder beschrijft ze hoe demente bejaarden met hun haren over de badkamervloer werden gesleurd als ze niet gewassen wilden worden en hoe moeilijke bewoners werden opgesloten en niet meer ververst werden tot hun ontlasting tegen hun huid aankoekte. “Vaak hoorde ik het gebrul en het schreeuwen om hulp tot op de gang. Wanneer ik daar een opmerking over maakte, werd dat geminimaliseerd. Je moet al eens steviger optreden op deze afdeling, maar ik vond het echt niet oké.”

Volgens het parket van Limburg is het gerechtelijke onderzoek nog steeds lopende en wordt er binnenkort een eindvordering verwacht.

“Geen weet van nieuwe mishandelingen”

De OCMW-voorzitter en schepen van Sint-Truiden, Pascal Monette (Open VLD), heeft geen weet van nieuwe mishandelingen in het woonzorgcentrum Villa Rosa, reageert hij op de getuigenis van een oud-medewerkster.

Die getuigenis slaat volgens de OCMW-voorzitter op de feiten die twee jaar geleden mogelijk al gepleegd zouden zijn en die momenteel door het Openbaar Ministerie worden onderzocht. “Of die feiten al dan niet hebben plaatsgevonden, kan ik niet zeggen. We hebben ons persoonlijk burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. Dit is een getuigenis van een persoon die er gewerkt heeft, maar nu niet meer”, zo laat de OCMW-voorzitter weten.