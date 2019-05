Bom in scheidsrechterwereld: refs mogen half oktober vetpercentage van maximaal twaalf procent hebben

Een nieuwe bom in de scheidsrechterswereld. De refs en hun assistenten van 1A en 1B kregen gisteren allemaal een mail waarin hen werd aangemaand stevig te vermageren. Scheidsrechters mogen tegen 17 oktober geen vetpercentage meer ­hebben dat hoger is dan 12 procent. “Dat is uiterst scherp, voor profvoetballers is een vetpercentage tussen 9 en 12 procent ideaal”, zegt sportarts Chris Goossens. Er stellen zich ook juridische problemen.

Gisteren verstuurde het Referee Department een mail waarin alle refs worden aangemaand om voor 15 juli hun vetpercentage te laten zakken tot onder de 15 procent. Op 17 oktober mag dat nog maar 12 procent zijn. Hun assistenten komen er iets beter van af. Zij moeten voor 15 juli een vetpercentage van minder dan 18 procent hebben, voor 17 oktober dient dat minder dan 15 procent te zijn.

Als de refs of hun assistenten de limiet niet halen, worden zij niet meer aangeduid als scheidsrechter, vierde official of assistent. Zij die er nog boven zitten, kunnen wel nog worden aangeduid als VAR of assistent van de VAR. “We zijn in een evolutie en dit is een volgende stap in de professionalisering”, zegt Frank De Bleeckere van het Referee Department. “We willen onze refs naar een interna­tionaal niveau tillen. Daarvoor zijn zulke ingrepen nodig. Dit hoort bij de inhaalbeweging. Hetzelfde geldt voor voetballers. Als die te zwaar zijn of niet goed genoeg, worden ze ook naast de ploeg gezet. We willen vooral een reactie van de refs zien.”

De Bleeckere verwijst ook naar de fysieke testen die de scheidsrechters soms moeten afleggen. “Doorgaans wordt er naar die testen gepiekt, waarna het weer bergaf gaat. We kunnen die testen niet wekelijks doen. Door deze ingreep weten we dat de scheidsrechters in elk geval scherp staan. Weet je, dit is een nieuw project. Je moet dit een kans ­geven.”

Het Referee Department. Foto: BELGA

Bij de refs heerst nu een paniekstemming. Specialisten begrijpen dat. “Dit vetpercentage is wel heel scherp gesteld”, zegt sportarts Chris Goossens, tot december nog hoofd van de dokters bij Anderlecht. “Je moet weten dat voor profvoetballers 9 procent ideaal is, maar 12 procent kan ook nog. Het probleem is dat je vanaf de leeftijd van 19 jaar moet rekenen dat er elke tien jaar minstens 3 procent vetpercentage bijkomt. Dat is de natuur, daar kan je niet aan doen. Net zoals je er niet aan kan doen als je genetisch meer vetpercentage hebt dan iemand anders. Refs van 26 jaar kunnen dit nog halen, maar eens de 30 jaar gepasseerd, wordt dat heel moeilijk. In de buurt van de 40 jaar moet je je helemaal geen illusies meer maken. Er zijn altijd uitzonderingen, maar dat is genetisch bepaald. Bij ­Europeanen komen die uitzonderingen niet veel voor.”

Ook juridisch probleem

Er worden hardop vragen gesteld of semiprofessionele scheidsrechters als Alexandre Boucaut (38) en zelfs Nicolas Laforge (33) die limiet ooit zullen halen. Straks zijn er twaalf semiprofessionele refs. Als deze limiet gehandhaafd blijft, voorspelt men dat dit aantal snel zal dalen. “Alsof je met een vetpercentage van 13 à 14 procent niet evenveel zou kunnen lopen”, aldus Goossens nog.

“Dat zou ook juridische problemen opleveren”, aldus Marc De Vos, professor arbeidsrecht. “Deze limiet is nogal arbitrair gesteld. De bond zal moeten bewijzen dat refs die meer dan 12 procent vet hebben niet meer in staat zijn een wedstrijd op het hoogste niveau te fluiten. Als er kan worden aangetoond dat het vetpercentage genetisch bepaald is, stelt zich ook een probleem. Als het vetpercentage sowieso toeneemt naarmate je ouder wordt, dan kan dit ook als een onrechtstreekse discriminatie op basis van leeftijd worden beschouwd. Is de voetbalbond daar in het verleden al niet voor veroordeeld?”

In 2008 diende de voetbalbond de leeftijdslimiet voor refs te schrappen omdat die discriminerend was.