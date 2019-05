Hoe laag is het vetpercentage van topsporters? Ronaldo 7% vet, Froome 9,8%

Maximaal twaalf procent vetpercentage, voor die opdracht staan de Belgische refs. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? We vergeleken even met enkele topsporters.

Om u een idee te geven, mannelijke topatleten zitten tussen de 5 en 14 procent, afhankelijk van de sport. Een langeafstandsloper zal een lager vetpercentage hebben dan een discuswerper, die meer kracht nodig heeft. Cris­tiano Ronaldo staat bekend om zijn noeste trainingsarbeid, hij is fanatiek met zijn lichaam bezig. Het vetpercentage van de Portugees bedraagt amper 7 procent. Dat van meervoudig Tour-winnaar Chris Froome 9,8 procent. Topzwemmer Pieter Timmers tweette al meermaals over zijn vetpercentage, dat rond de 6,5 procent schommelde. De normaalwaarde voor een ‘gewone’ man gaat van 15 procent (17-29 jaar) over 17,5 procent (30-39 jaar) tot 20 procent (40 jaar en meer). Voor een ‘normale’ vrouw zijn de cijfers: 25 procent (17-29 jaar) 27,5 procent (30-39 jaar) en 30 procent (40 jaar en meer).