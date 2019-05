Voormalige refs over de nieuwe regel: “Weelde ontbreekt om dit streng toe te passen”

Wat vinden de ex-refs van deze maatregel? Christof Virant en Serge Gumienny twijfelen aan de haalbaarheid.

Ex-scheidsrechter Christof Virant twijfelt of alle refs de vooropgestelde limieten zullen halen. “Vooral de 12 procent die arbiters in oktober moeten kunnen voorleggen, wordt dramatisch voor een aantal jongens”, voorspelt Virant. “Enkele jaren geleden mocht het vetpercentage niet hoger liggen dan 18 procent, maar de meeste assistenten zaten daar toen allemaal boven. De ref die destijds het laagste vetpercentage kon voorleggen, was Jerome Efong Nzolo, hij had er eentje van amper 9 procent. Nzolo was dan ook een blok graniet.”

Ook Serge Gumienny tekent voorbehoud aan. “Vijftien procent, die norm halen die semiprofs van vandaag zeker. Twaalf procent zal voor sommigen een extra inspanning vergen, maar mannen als Erik Lambrechts en Jonathan Lardot hebben dat nu al. Heb je die norm nodig om in België te kunnen fluiten? Neen. Internationaal wel, maar daar bestaan zulke normen ook. Zo’n objectieve maatstaf is op zich goed en het is zelfs niet helemaal nieuw. Alleen werd het vroeger niet echt strikt toegepast. Wat ga je doen als iemand die limiet niet haalt? Niet meer laten fluiten? Dat geloof ik niet. Je hebt maar vijftien refs in eerste nationale. Je kan enkele oudere arbiters straffen, maar je kan geen hele competitie volmaken met tien scheidsrechters. Er zitten te weinig refs in de pijplijn om dat op te vangen. Kortom, de weelde ontbreekt om dit streng toe te passen. Als een scheidsrechter goed bezig is, zal hij geen aanduiding missen omdat zijn vetpercentage net te hoog is.”