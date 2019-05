Dessers helpt Utrecht aan laatste Europese ticket in Eredivisie

Utrecht mag deze zomer de tweede voorronde van de Europa League in. Het team van afzwaaiend coach Dick Advocaat klopte Vitesse in Arnhem in de finale van de play-offs met 0-2. De heenwedstrijd tussen beide teams was in Utrecht op 1-1 geëindigd. Cyriel Dessers scoorde de eerste treffer.

Dessers (31.) opende iets over het halfuur de score. Toen Gustafson (77.) diep in het slot de 0-2 maakte, was de partij gespeeld. Invaller Dauda pakte nadien nog rood bij de thuisploeg. Dessers verliet iets over het uur het veld.

Vitesse eindigde in de Eredivisie op de vijfde plaats en schakelde in de halve finales van de nacompetitie Groningen uit. Utrecht legde beslag op de zesde stek en haalde ten koste van Heracles Almelo de PO-finale.

Ajax, dat ook de Beker won, mag als kampioen naar de derde voorronde van de Champions League. Runner-up PSV komt in actie in de tweede voorronde van het Kampioenenbal. Feyenoord plaatst zich als derde voor de derde voorronde van de Europa League, nummer vier AZ begint zijn Europese avontuur in de tweede voorronde van de Europa League. (belga)