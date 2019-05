Petr Cech keept vanavond zijn allerlaatste wedstrijd: “De beste collega die Thibaut ooit had”

Niet alleen voor Eden Hazard – op weg naar Real Madrid – zou Europa League-winst een afscheid in schoonheid zijn. Bij Arsenal gooit Petr Cech, op 20 mei 37 jaar geworden, zijn keepershandschoenen over de haag. Drie bekenden die het fenomeen tijdens zijn twintigjarige carrière kruisten, zwaaien de Tsjechische recordman uit. “We grapten altijd dat hij slimmer was dan Google”, lacht landgenoot Daniel Zitka.