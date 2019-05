Wordt dit de eerste City-speler, na Kompany, die naar Anderlecht komt?

Manchester City wordt geen zusterclub van Anderlecht, maar RSCA blijft wel in de City-vijver vissen. Na de komst van speler-manager Vincent Kompany en officiële T1 Simon Davies, bestudeert Anderlecht of het ook één of meerdere spelers kan lenen van The Citizens. Het gaat vooral om talenten die al klaar zijn voor de Belgische Jupiler Pro League, maar nog niet voor de Premier League.

De eerste kan Matthew Smith worden, een 19-jarige controlerende middenvelder, die vorig seizoen een uitstekend jaar kende bij het Nederlandse Twente. Hij werd kampioen in de Hollandse tweede klasse en was in 37 duels goed voor 2 goals en 2 assists. Man City verlengde gisteren zijn contract tot 2023, maar wil Smith nog een seizoen verhuren op een hoger niveau. De fysiek sterke middenvelder was ook al vijf keer international voor Wales en heeft een goeie band met Welshman Simon Davies.

Als Anderlecht een akkoord vindt met Matt Smith, dan staat de deur voor een vertrek van Adrien Trebel helemaal open. Nantes is het meest concreet voor de Fransman.