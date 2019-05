Haakt kandidaat-trainer af voor Racing Genk? Bernd Storck wellicht terug naar Duitsland

Bernd Storck wordt haast zeker niet de nieuwe coach van KRC Genk. Storck zelf kreeg vorige week vrijdag wel een bericht van Genk, maar sindsdien is er geen contact meer geweest tussen de twee.

De kans dat de ex-Moeskroen-coach in de Luminus Arena aan de slag zal gaan, lijkt op dit moment dus erg klein. Al wilde Genk gisteren niet bevestigen dat Storck helemaal uit beeld verdwenen is. De 56-jarige Duitse coach richt zijn vizier zelf weer op zijn geboorteland. Daar is hij in de running bij VfB Stuttgart, dat maandag nog naar de tweede Bundesliga degradeerde, en een tweede niet nader genoemde club.