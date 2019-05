Louvre gesloten door staking

Een spontane staking heeft er maandag voor gezorgd dat de deuren van het Louvre dichtbleven. De 150 medewerkers klagen over de stijgende werkdruk, het toenemende aantal toeristen dat het museum bezoekt en het aanhoudende personeelstekort. “De werkomstandigheden voor het personeel zijn nog nooit zo slecht geweest. Het aantal bezoekers is sinds 2009 met meer dan 20 procent gegroeid, terwijl er steeds minder medewerkers zijn”, zeggen de vakbonden.

Op maandag bezoeken altijd extra veel toeristen het museum, omdat andere musea op die dag de deuren sluiten. Veel toeristen uiten dan ook hun frustraties, vooral via Twitter.

In 2018 kreeg het Louvre, een van de bekendste musea in Europa, liefst 10,2 miljoen bezoekers over de vloer. Het museum zou vandaag zijn deuren weer openen.(nba)