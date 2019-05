Amerikaanse staat daagt Johnson & Johnson voor rechter voor opiatencrisis

Volgens de advocaten van Johnson & Johnson had de overheid toezicht over de geneesmiddelen. Foto: REUTERS

In de VS is voor het eerst een rechtszaak van een staat tegen een farmaceutisch bedrijf van start gegaan, nadat duizenden mensen omkwamen door een overdosis opiaten. In het land is er een groot probleem met de zeer verslavende zware pijnstillers en Oklahoma wijst met een beschuldigende vinger naar Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson en zijn dochteronderneming Janssen Pharmaceuticals, die een pil en pleister met opiaten produceert, hebben een gezondheidscrisis gecreëerd die aan meer dan 4.653 mensen in Oklahoma het leven heeft gekost van 2007 tot 2017. Dat stelt de procureur-generaal van Oklahoma, Mike Hunter, alvast.

Tijdens de openingsverklaringen op dinsdag zei Hunter dat Johnson & Johnson in de marketing van hun producten de gevaren negeerde die verbonden zijn aan een overmatig gebruik van opiaten. Het bedrijf heeft volgens hem “de ergste door de mens veroorzaakte gezondheidscrisis in het land en de staat” veroorzaakt.

Het bedrijf startte “een cynische, bedrieglijke hersenspoelingcampagne van meerdere miljarden dollar om opioïde pijnstillers voor te stellen als een magisch geneesmiddel”, klonk het nog.

Volgens de advocaten van Johnson & Johnson had de overheid toezicht over de geneesmiddelen en stonden er waarschuwingsboodschappen op de producten.

2.000 zaken

In de Verenigde Staten zijn er bijna 2.000 zaken aangespannen tegen farmaceutische bedrijven. Het is wel de eerste keer dat een groot farmaceutisch bedrijf door een staat voor de rechter wordt gesleept. Meestal wordt er een schikking getroffen. Oklahoma kwam eerder al met het bedrijf Purdue Pharma tot een schikking voor 270 miljoen dollar in maart en zondag nog met het Israëlische bedrijf Teva voor 85 miljoen dollar.

Uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat er dagelijks 46 mensen sterven in de VS aan een overdosis voorgeschreven opiaten.