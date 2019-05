Minstens één dode bij doortocht tornado in Ohio

In de Amerikaanse staat Ohio is bij de doortocht van een tornado zeker één persoon omgekomen. Verschillende mensen raakten gewond en gebouwen werden beschadigd.

In de plaats Celina kwam een 81-jarige man om terwijl hij lag te slapen nadat een geparkeerd voertuig in zijn huis werd gesleurd, verklaarde de burgemeester van het stadje, Jeffrey Hazel.

Zeven andere mensen raakten gewond in Celina, drie zijn er erg aan toe. In de ruimere regio van Dayton moesten veertig mensen in ziekenhuizen verzorgd worden voor verwondingen die ze opliepen door de storm.

Meer dan 60.000 huizen en bedrijven, waaronder waterzuiveringsinstallaties, in Ohio kwamen zonder stroom te zitten. Volgens de politie werden veel gaslekken gemeld. “Blijf alstublieft weg uit de buurt voor jouw veiligheid en die van anderen. We zitten nog in de zoek- en reddingsfase.”

Ook andere staten, zoals Kansas, worden getroffen door noodweer. Vorige week veroorzaakten tornado’s en zware stormen overstromingen en schade in het midwesten van de Verenigde Staten. Verschillende mensen kwamen daarbij om het leven.

Foto: AFP

Foto: AFP

