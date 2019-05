Amnesty International: “Leger Myanmar begaat oorlogsmisdaden in Rakhine”

Sinds januari 2019 heeft het Myanmarese leger burgers verwond en gedood bij willekeurige aanvallen, en het leger maakte zich ook schuldig aan buitengerechtelijke executies, willekeurige arrestaties, foltering en andere mishandelingen, en gedwongen verdwijningen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Amnesty International in de staat Rakhine. Omdat de militaire operatie van het leger nog aan de gang is, is het mogelijk dat nog meer misdaden worden gepleegd.