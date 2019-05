Weinig voorkeurstemmen, en toch de verkiezingen gewonnen

De onderzoeksgroep Gaspar van de UGent hield het aantal voorkeurstemmen van 26 mei tegen de lamp en komt tot de conclusie dat de partijen die de verkiezingen gewonnen hebben, procentueel het minst voorkeurstemmen kregen. Zowel Vlaams Belang, Groen, PVDA en Ecolo moesten het hebben van hun lijststemmen.

Al zijn er natuurlijk wel uitzonderingen op de regel, schrijven onderzoekers Bram Wauters, Gilles Pittoors en Pieter Moens. Tom Van Grieken en Dries Van Langenhove slagen er bijvoorbeeld wel in om kiezers persoonlijk te charmeren. Maar het aantal echte kopstukken van de winnaars is beperkt. Dan verkiest de kiezer om zijn vertrouwen aan de hele lijst te geven.

Dat verklaart meteen ook waarom het aantal voorkeurstemmen op de hele lijn lager uitvalt dan bij de vorige verkiezingen. Net iets meer dan de helft kleurt nog bolletjes naast namen, in 2003 was dat nog twee derde. Enkel in de provincies met veel kopstukken, zoals Antwerpen en Vlaams-Brabant, zit de trend anders ineen. “De sterke focus op nationale kopstukken lijkt een nefast effect te hebben op de populariteit van lokaal bekende politici”, concluderen de onderzoekes.

De christendemocratische partijen CD&V en CDH grossieren traditioneel het meest in voorkeurstemmen en dat is nu niet anders. Procentueel gezien scoort ook Open VLD goed op dat vlak, al boeten die wat in tegenover 2013. Niet dat die partijen daar veel mee kopen. De verkiezingsuitslag tout court was barslecht.