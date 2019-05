Ondernemersorganisatie Voka vindt regering met Vlaams Belang overweegbaar: “Programma is belangrijker dan wie erin zit”

Voka vindt dat een Vlaamse regering met Vlaams Belang moet kunnen. Dat zei de ondernemersorganisatie in De Ochtend bij Radio 1. “Je kan de kiezer niet miskennen”, zei gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt dat moet overwogen worden een Vlaamse regering te vormen mét Vlaams Belang, de grote winnaar van afgelopen verkiezingen. Voor de ondernemingsorganisatie is vooral het programma van de regering belangrijk, niet wie erin zit. “De kiezer gaf een duidelijk signaal”, klinkt het.

Voorrecht van politiek

“Je kan de kiezer niet miskennen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, op Radio 1. “Daarom moet er eerst en vooral gepraat worden met Vlaams Belang. Daarna is het aan de politieke partijen en aan het Vlaams Parlement om te zien of daar al dan niet een meerderheid mogelijk is met Vlaams Belang.”

Nog volgens Maartens is dit het voorrecht van de politiek. “Wij gaan vanuit Voka en vanuit de werkgevers kijken wat er precies in het regeerakkoord staat. En wat er goed is voor onze bedrijven, de mensen en Vlaanderen.”

Gesprekken gaan verder

Vandaag ontvangt N-VA-voorzitter Bart De Wever nog de partijen Open VLD, CD&V en Vlaams Belang om te praten over die mogelijke Vlaamse regering. In Wallonie is Elio di Rupo aan zet, zijn partij PS is daar de grootste. Ook hij zal gesprekken voeren over de vorming van een Waalse regering en ontvangt MR en Ecolo. Koning Filip gaat vandaag eveneens voort met zijn consultaties, het blijft afwachten of hij Vlaams Belang uitnodigt of niet.