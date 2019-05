“Te griezelig” meisje op 10-jarige leeftijd gestorven: “Mensen zeiden mij dat ik mijn kind moest vermoorden”

Sophie Weaver was voor het internet ‘te griezelig’. Het zwaargehandicapte kind had een uitzonderlijke aandoening waardoor zowel haar handen, voeten als het gezicht vervormd waren. Het meisje stierf op tienjarige leeftijd, maakte haar moeder bekend.

“Onze lieve Sophia heeft deze wereld verlaten”, schrijft haar moeder. “Het moment dat we ons uit dit zeer diepe dal kunnen sleuren, zullen we ons inzetten voor andere kinderen met een handicap. Zo houden we haar herinnering levend.” De missie van het gezin is nu om gezichtsvervormingen te normaliseren.

Foto: Natalie Weaver/Twitter

De Amerikaanse Sophia had naast de uiterlijke kenmerken ook nog diabetes type 1 en het syndroom van Rett, een redelijk zeldzame aandoening die leidt tot geestelijke en lichamelijke invaliditeit. De familie van Sophia is meermaals zwaar geshockeerd geweest op de reacties die ze kregen op het kind. “Ik kon niet geloven hoeveel haat en bagger we over ons hebben gekregen. Ik moest mij op den duur echt opladen om gewoon maar naar de supermarkt te gaan met haar. Want altijd zeiden mensen vreselijke dingen, keken naar haar, fluisterden of deden alsof we lucht waren.”

In 2017 werd een foto van Sophia gebruikt op een pro-abortustwitteraccount en om de NIPT-test te verplichten. Het onderschrift luidde dat zo’n kinderen niet geboren mogen worden. De moeder slaagde er toen in om Twitter zijn voorwaarden te veranderen zodat pestgedrag bij gehandicapten ook verboden zou worden. “Mensen zeiden mij dat ik mijn kind moest vermoorden om haar uit haar lijden te verlossen.”

In haar korte leventje onderging Sophia meer dan 22 operaties, de laatste twee maanden bracht ze door in palliatieve zorgen.