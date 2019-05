Europa League-finale wordt laatste kunststukje van afscheidnemende Eden Hazard met Chelsea: “Hij verveelt zich soms”

Woensdagavond wordt in het olympisch stadion in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de finale van de Europa League tussen de Engelse clubs Chelsea en Arsenal gespeeld. Voor Eden Hazard wordt het na zeven seizoenen de laatste wedstrijd voor Chelsea, de verwachting is dat na de finale zijn transfer naar Real Madrid definitief afgerond wordt. Hazard wil in schoonheid afsluiten en mikt met een tweede Europa League op zijn zesde prijs bij de Londense club.

De Europa League was ook de eerste trofee die Hazard destijds in 2013 met Chelsea won, al was hij er toen in de met 1-2 gewonnen finale tegen Benfica door een blessure niet bij. Nadien volgden nog twee landstitels (2015 en 2017), een League Cup (2015) en de FA Cup (2018).

Chelsea-coach Maurizio Sarri kan in de finale alvast niet rekenen op de geblesseerden Ruben Loftus-Cheek en Callum Hudson-Odoi, terwijl er vraagtekens staan achter de naam van middenvelder N’Golo Kanté, die last heeft van een kniekwetsuur. Met een derde plaats in de Premier League is Chelsea volgend seizoen wel al zeker van Champions League-voetbal, maar de club heeft toch vooral nood aan een prijs om een voor het overige grijs seizoen op te smukken. “Dan zou het alsnog een prachtig seizoen worden”, liet Sarri al duidelijk verstaan.

De Italiaan liet zich ook nog eens uit over Hazard. “Tijdens de wedstrijd is het een genot hem te hebben, tijdens de training soms een probleem. Hij verveelt zich dan soms, voor hem is alles echt heel makkelijk. Hij is op dit moment een van de belangrijkste spelers in Europa, in de wereld”, aldus Sarri, die de geruchten over een vertrek naar Juventus afhield. “Ik wil alleen aan de finale denken. ik heb ook nog een contract voor twee jaar met Chelsea”, klonk het.

Baku

Dat de wedstrijd in het verre Bakoe wordt gespeeld, heeft de voorbije weken voor heel wat beroering gezorgd. Zo noemde Arsenal de keuze voor de Azerbeidzjaanse hoofdstad al onaanvaardbaar, nadat de club heel wat klachten van fans had gekregen wat betreft de ticketverdeling en logistieke problemen. De afstand tussen de Londense stadions van beide clubs bedraagt slechts twaalf kilometer, maar nu moeten fans liefst 4.600 kilometer reizen om de finale bij te wonen. Bovendien zijn er weinig rechtstreekse vluchten tussen Londen en Bakoe en is de verplaatsing tamelijk prijzig. De vrees van beide clubs is intussen dan ook uitgekomen: meer dan de helft van de 6.000 tickets die beide clubs ter beschikking had gekregen, moest onverkocht teruggestuurd worden naar de UEFA. De 64.000 plaatsen in het olympisch stadion in Bakoe zullen dan ook voornamelijk bezet worden door lokale voetbalfans, niet meteen een lekker voorproefje dus voor het EK van komend jaar, want dan worden er in Azerbeidzjan drie groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt.

Daarbij kwam dan ook nog eens de beslissing van Arsenal om zijn Armeense middenvelder Henrikh Mkhitaryan niet op te nemen in de selectie, omdat volgens de club de veiligheid van de Armeniër niet gegarandeerd kan worden, gezien de gespannen relatie tussen beide landen. De autoriteiten in Azerbeidzjan haastten zich vervolgens om de veiligheid van de speler te garanderen, maar dat kon de speler niet op andere gedachten brengen. “Dat is een persoonlijke beslissing en dat moeten we respecteren”, verklaarde Arsenal-coach Unai Emery eerder al.

Champions League

Voor de Gunners staat er sportief heel wat op het spel aan de boorden van de Kaspische Zee. In de Premier League greep de club met een vijfde plaats naast de Champions League en dus is er een zege in de Europa League nodig om er volgend seizoen bij te zijn op het kampioenenbal. Arsenal speelde in die competitie gedurende zeventien seizoenen op rij, maar wist zich de voorbije twee seizoenen niet te plaatsen. Met Unai Emery hebben ze wel de geknipte man aan boord, Sevilla leidde hij tussen 2014 en 2016 naar drie Europa League-titels op rij. Voor doelman Petr Cech wordt het dan weer de laatste wedstrijd in zijn carrière.

Zaterdag is er vervolgens in Madrid de finale van de Champions League tussen Tottenham en vicekampioen Liverpool en dat allemaal samen zorgt voor een primeur in het voetbal: nooit eerder speelden immers vier clubs uit hetzelfde land de twee belangrijkste finales van het Europese clubvoetbal. Drie van die Engelse clubs komen ook nog eens uit dezelfde stad, namelijk Londen (Arsenal, Chelsea en Tottenham).