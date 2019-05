Man wordt mishandeld in het midden van drukke straat, voorbijgangers doen alsof neus bloedt

De Britse politie heeft schokkende beelden vrijgegeven van een opmerkelijke mishandeling die dateert van maart. Op de camerabewakingsbeelden is te zien hoe een koppel, zomaar, in het midden van een straat een oudere man schopt en slaat. Meerdere mensen lopen voorbij en kijken zelfs naar de gruwelijke daad, maar grijpen niet in. De politie is nog altijd op zoek naar de daders en vraagt ook om dergelijke situaties altijd te melden. Hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is, is niet geweten.