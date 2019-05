Schijnkandidaturen: Vlaams Belang ruilt vrouwen voor mannen in

Het ritsprincipe schrijft voor dat wanneer bij verkiezingen de lijsttrekker een man is, een vrouw op twee moet staan. Zo raakten voor Vlaams Belang Patsy Vatlet – op de Europese lijst – en Lut Deforche-Degroote – op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement – vanop die tweede plaats verkozen. Dat blijken schijnkandidaturen te zijn geweest.

Patsy Vatlet ruimt hoogstwaarschijnlijk plaats voor eerste opvolger Tom Vandendriessche, een 40-jarige Bruggeling die al voor de Europese fractie van Vlaams Belang werkt. Vatlet, die al meer dan dertig jaar penningmeester van de partij is, kan in die rol niet gemist worden, zegt lijsttrekker Gerolf Annemans aan Belga. Filip De Man, die als derde verkozen raakte, zal zijn zetel wel opnemen.

Ook Lut Deforche-Degroote wordt meteen door een man vervangen, die ruim drieduizend stemmen minder haalde. Immanuel De Reuse komt net als Deforche-Degroote uit Roeselare. “Dit was op voorhand zo afgesproken”, zegt De Reuse. “Roeselare had het bij de gemeenteraadsverkiezingen goed gedaan, en had van nationaal recht op een zetel. Ik ben fractieleider en trek de kar hier in Roeselare.”

De Reuse benadrukt dat Deforche-Degroote en hij zich beiden focussen op sociaal beleid, maar geeft toe dat de partij voor de tweede plaats nog op zoek was naar een vrouw. “Lut wilde dit voor mij doen”, zegt hij. “Ik weet niet in hoeverre de kiezer zich zulke dingen heeft afgevraagd”, antwoordt hij op de vraag of de wissel op voorhand aan de kiezers was meegedeeld.