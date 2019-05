Vlaams Belang voor eerste keer uitgenodigd op het paleis: Tom Van Grieken straks op gesprek

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) is uitgenodigd op het paleis voor een gesprek met koning Filip. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De partijvoorzitter wordt om 10.45 uur verwacht. Het is de eerste keer dat Vlaams Belang op audiëntie mag, bij de vorige verkiezingen kreeg de extreemrechtse partij geen uitnodiging in de bus.

Op verschillende niveaus vinden audiënties en gesprekken plaats met het oog op de vorming van de volgende regeringen. Het was tot nu afwachten of Vlaams Belang ook een uitnodiging in de bus zou krijgen, dat was ’s ochtends nog niet het geval. Nu is partijvoorzitter Tom Van Grieken dan toch welkom, hij wordt vandaag nog verwacht op het paleis.

Eerste keer

Vlaams Belang is nog nooit bij de koning op audiëntie geweest. In 1978 kreeg toenmalig Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen een uitnodiging, maar hij weigerde die toen. Na de forse overwinning van de partij bij de afgelopen verkiezingen op zondag, gingen steeds meer stemmen op dat Vlaams Belang niet uitnodigen, een slecht signaal van ’s lands vorst zou zijn. Voorzitter Van Grieken gaf eerder al aan dat hij zeker zou ingaan op een uitnodiging.

Een telefonische uitnodiging van het Paleis vertrekt altijd pas kort voor de eigenlijke audiëntie. De partijvoorzitters worden tijdens de verkenningsronde geacht om zich steeds ter beschikking te houden.

Koning Filip ontving woensdagochtend al de cdH-voorzitter Maxime Prévot en (opnieuw) MR-voorzitter Charles Michel. Ook het extreemlinkse PVDA is uitgenodigd, Peter Mertens is om 11.45 uur welkom op het paleis.

Ook Bart De Wever doet voort

Op Vlaams niveau zet ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn gesprekken voort. Om 10.00 uur ontvangt hij Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in het Vlaams Parlement. Een uur later is het de beurt aan CD&V-voorzitter Wouter Beke. Om 13.00 uur ziet hij zijn partijgenoten en ondervoorzitters Lorin Parys en Cieltje Vanachter.

Normaal was het de bedoeling dat Van Grieken op de middag een gesprek zou hebben met De Wever, maar nu het Vlaams Belang-kopstuk bij de koning wordt verwacht, is niet duidelijk of hij zijn afspraak met N-VA haalt. Als Peter Mertens effectief om 11.45 uur op gesprek gaat, kan Van Grieken wellicht toch op tijd in het parlement geraken.

Ook in Franstalig België starten PS-kopstukken Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort de gesprekken met het oog op de vorming van een Brusselse regering. Om 11 uur ontvangen ze Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi en om 15.00 uur praten ze met Brussels MR-voorzitter Didier Reynders. In Wallonië schiet de PS woensdag uit de startblokken. Elio Di Rupo en Paul Magnette krijgen tussen 12.00 en 14.00 uur MR-voorzitter Michel op bezoek in het Waals parlement in Namen. Tussen 15.00 en 17.00 uur is het de beurt aan Ecolo-voorzitters Khattabi en Jean-Marc Nollet.