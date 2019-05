Belg wint EuroMillions-jackpot van 65 miljoen euro

Een Belg heeft dinsdagavond met EuroMillions de jackpot van liefst 65 miljoen euro gewonnen. De man kruiste de juiste 5 cijfers en 2 sterren aan, maar moet de winst wel delen.

De identiteit van de Belgische winnaar is nog niet bekendgemaakt, maar met de cijfers 7,19, 20, 28 en 29 en de sterren 1 en 5, haalde de gelukkige wel de jackpot binnen. ‘Helaas’ was er ook een Fransman die exact dezelfde cijfers en sterren aankruiste, waardoor ze beiden 32.676.834 euro mogen bijschrijven op hun rekening.

Ook in rang twee was er overigens nog een gelukkige Belg. Hij had ook de vijf winnende cijfers juist, maar slechts één ster, en wint nog 116.991,20 euro.

Het is de eerste Belgische Euromillions-hoofdwinnaar dit jaar. Vorig jaar in augustus won een andere Belg als enige 107 miljoen euro.