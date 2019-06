Hoe grote bedrijven maximaal profijt proberen te halen uit de doemscenario’s van de klimaatverandering

Niet iedereen gelooft in de opwarming van het klimaat. Laat staan in al die doemscenario’s van stijgende zeespiegels en uithongerende droogte. Maar wie er wel rotsvast van overtuigd zijn dat het onheil zal toeslaan, zijn de grote bedrijven. En zij bereiden zich alvast voor om daar maximaal profijt uit te halen. Dat blijkt uit rapporten van investeringsfondsen, tips van analisten aan beleggers en de research van het Carbon Disclosure Project, dat wereldwijd duizenden bedrijven over de klimaatverandering ondervraagt. Van feller noodweer tot een waterschaarste: wat kan een zieke aarde de grote bedrijven opleveren?