“Wouter Beke liep erbij als een begrafenisondernemer. Als die er is, komt introspectie te laat”

Hij was een man met een hart voor zijn vak en ingetogen vreugde in zijn beroep. Hij was gezellig aangeschoven aan de tafel waar we in conclaaf waren bijeengekomen. Hij diepte zijn classeur op uit zijn zwarte tas en zwaaide die open. Er heerste rigide orde. Typebrieven, gevolgd door bijhorende enveloppen. Papiersoorten in maten en gewichten. Met een kruisje of zonder, dubbel afgelijnd of met witspatie. Bidprentjes recht of vierkant. Met rouwrand of paginavullend. Zoals men in een verfwinkel een waaier staaltjes meekrijgt van sombere kleuren tot tinten vol leven. Het is altijd lastig kiezen voor iemand anders. Standaard afscheidszinnen had hij opgelijst, netjes opgesomd tot 20. Voor elke leeftijdscategorie wat wils, voor elke graad van verdriet een nuance. Ik zei hem dat het wel het menu van de afhaalchinees leek. Van overzoet, zoetzuur tot pikant tot tranen toe. Hij lachte hartelijk. Hij leek wel even een vriend des huizes. Het is niks persoonlijks, maar ik zie hem toch niet graag gauw terug.