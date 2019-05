Man (53) thuis brutaal overvallen: politie verspreidt opsporingsbericht

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee verdachten van een home invasion in de Jan Denucéstraat op het Kiel. Een 53-jarige man werd in zijn appartement overvallen en kreeg enkele rake klappen.

De feiten dateren van 27 februari 2019. Twee mannen belden rond 15.45 uur aan bij een 53-jarige man, op de twintigste verdieping van een van de ‘Silvertopblokken’. Toen de bewoner de deur opendeed, werd hij brutaal naar binnen geduwd en eisten de overvaller geld.

Foto: Patrick De Roo

Het slachtoffer zei dat hij geen geld had, en daarop begonnen de daders hem te slaan. Ze doorzochten ook alle kasten in het appartement. Het duo vluchtte weg toen de broer van het slachtoffer aanbelde.

De politie verspreidde dinsdag een opsporingsbericht. De eerste verdachte is 1,85 meter groot en van Noord-Afrikaanse origine. Hij is slank gebouwd en heeft bruine ogen, donker haar in een ‘carré’ en aan de zijkanten opgeschoren. Hij had een lichte snor en baard.

De tweede verdachte is iets kleiner en meet 1,80 meter. Hij is struiser gebouwd en van Noord-Afrikaanse origine. Ook hij heeft bruine ogen, maar kort, donker haar.

Wie meer informatie of tips heeft over de zaak of een van de verdachten herkent, kan contact opnemen met de federale politie. Dat kan op het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.