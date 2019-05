TUI herziet eisen: ook vrouwen met grotere kledingmaat welkom als stewardess

TUI heeft de vacature om steward of stewardess te worden aangepast nadat commotie ontstond op sociale media over de eisen voor kledingmaten. Vooral het feit dat vrouwen maximaal maatje 40 mochten hebben, werd niet door iedereen geapprecieerd.

De bal ging aan het rollen toen de Nederlandse journaliste Suzanne Mensen de vereisten voor vrouwen in een vacature van TUI zag staan. “Voor dames geldt confectiemaat 36-40 en voor heren confectiemaat 46-52”, stond te lezen in de zogenaamde vereisten voor aanmelding. Mensen, die op Twitter meer dan 13.000 volgers heeft, deelde het bericht en sprak TUI Nederland erop aan. De vliegtuigmaatschappij reageerde: “Wanneer je als cabin crew wil solliciteren, zijn er bepaalde veiligheidseisen. Bij elke luchtvaartmaatschappij zijn er regels.”

Maar de journalisten vond dat niet kunnen, omdat de grootste confectiemaat die is toegestaan voor mannen (maatje 52) gelijk staat aan maat 46/48 bij vrouwen. Dat is hoger dan de maat die TUI vooropstelt (40).

TUI herziet eis

De vliegtuigmaatschappij was zich naar eigen zeggen niet bewust van de eisen rond kledingmaten. “Er wordt niet op die manier naar kledingmaten gekeken en we hebben er nog nooit iemand op afgewezen”, zegt woordvoerder Petra Kok aan AD. “Er werken al personeelsleden met een grotere maat op het vliegtuig. We hebben daar ook de kledij voor beschikbaar.”

Intussen werd de voorwaarde uit de vacature geschrapt. Ook op de Belgische website van TUI kan je solliciteren voor steward(ess) zonder je kledingmaat door te geven.