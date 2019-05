Waarom koning Filip niet anders kon dan Vlaams Belang uit te nodigen

Koning Filip heeft het Vlaams Belang – in de persoon van voorzitter Tom Van Grieken – op audiëntie ontvangen op het koninklijk paleis. Het is voor het eerst in het 41 jarig bestaan van de partij dat het op de koffie mag bij de koning. “Een belangrijke evolutie bij het Paleis, maar een nog grotere evolutie bij Vlaams Belang dat de uitnodiging aanvaardt.”