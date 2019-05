De verkiezingsanalyse van Louis Tobback (SP.A): “De Wever heeft dezelfde discipline doorgevoerd als Mao: wie afwijkt van de tekst krijgt een nekschot”

Zwarte zondag had hij voorspeld. Maar dat het succes van Vlaams Belang en N-VA een opstoot is van Vlaams-nationalisme noemt hij larie. Louis Tobback (81, SP.A) ziet “een revolutie van de kleinburgerij” en wijst de huidige generatie politici met de vinger. “Ze denken tegenwoordig dat ze ’s avonds op tv al een oplossing moeten hebben voor de problemen die ’s ochtends in de kranten staan.”