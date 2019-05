Uitslag Alberts DNA-test snel gekend. Maar waarom moeten resultaten nog maanden geheim blijven?

Koning Albert (84) heeft dinsdag een DNA-staal afgestaan in de zaak-Delphine Boël. De uitslag is in principe deze week nog gekend. Maar de resultaten blijven nog maanden, misschien zelfs langer dan een jaar geheim. Hoe kan dat?

Het is een pijnlijke rechtszaak die al jarenlang duurt. Wat dinsdag gebeurde, is een absolute doorbraak. Maar cru gezegd, snel afgehandeld, zo’n DNA-test. Volgens professor genetica Jean-Jacques Cassiman volstaat het dat er zowel bij koning Albert als bij Delphine Boël met een wattenstaafje wat speeksel van de binnenkant van de wang werd geschraapt.

“Dat gaat dan naar het labo waar de computer berekent hoeveel deeltjes overeenkomen. Als de test een positief resultaat geeft, mag men voor 99,99 procent zeker zijn dat ze de dochter is van de koning”, zegt Cassiman. Binnen de week, en bij hoogdringendheid binnen de 48 uur, heeft men het resultaat, volgens professor Cassiman.

Geheim

De resultaten van het DNA-onderzoek zullen vooralsnog geheim blijven, ook voor Delphine Boël. De expert in het labo kent ze. En alleen justitie kan er in theorie toegang tot krijgen. Maar waarom duurt het zo lang, maanden en mogelijk zelfs een jaar, voor ze worden bekendgemaakt?

Dat heeft alles te maken met een andere uitspraak die in deze zaak wordt verwacht. Het hof van beroep bepaalde in oktober 2018 dat Jacques Boël – nadat ook hij een DNA-test had gedaan – niet de biologische vader van Delphine is. Albert ging daartegen in cassatie. Uitspraak wellicht pas in 2020. De resultaten van het DNA-onderzoek van Albert moeten zolang geheim blijven.

Door het cassatieberoep werd het arrest opgeschort dat Jacques Boël niet de biologische vader is. Hij blijft in juridische zin voorlopig nog Delphines vader. Zolang dat zo is, redeneerde Albert dat het geen zin had genetisch materiaal af te staan. Maar na twee weken bedenktijd en “uit respect voor de juridische instanties”, dixit zijn advocaat, heeft hij dinsdag alsnog meegewerkt.

Een en ander heeft gevolgen. Gesteld dat Albert uiteindelijk gelijk krijgt in cassatie, zal Delphine nooit te weten komen of hij haar vader is.

