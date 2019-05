Tom Van Grieken heeft opvallend cadeau mee voor Bart De Wever

“Paljas.” Toen Bart De Wever zijn collega partijvoorzitter Tom Van Grieken zo noemde, werd dat door die laatste allerminst geapprecieerd. Intussen is de storm rond dat incident al even gaan liggen, maar het Vlaams Belang-kopstuk gaf het gelijknamige biertje toch nog cadeau.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is woensdagvoormiddag begonnen aan zijn tweede dag gesprekken met het oog op de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Heel af en toe mag het er iets minder serieus aan toegaan, bijvoorbeeld wanneer de partijvoorzitters elkaar een geschenk in de handen duwen.

Tom Van Grieken, vergezeld door zijn vaste onderhandelingsploeg Barbara Pas en Chris Janssens, nam een biertje met de naam ‘Paljas’ mee naar het Vlaams Parlement. Een knipoog naar de discussie di de twee kopstukken eerder voerden bij een televisiedebat. De Wever overtroefde Van Grieken dan weer met liefst zes van die biertjes. “Ik had een bak moeten meebrengen”, zei Van Grieken. “Maar kijk, ook hierbij komen we dus overeen.”

Brilpoetsdoekje voor Rutten

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kwam als eerste op gesprek bij De Wever. Na afloop wilde Rutten weinig commentaar kwijt. “Het was een goed en aangenaam gesprek. Bij de koning is er het colloque singulier. Bart De Wever is de koning niet, maar ik denk dat we best hetzelfde principe toepassen. Wat binnen gezegd is, blijft dus ook best binnenskamers”, aldus Rutten.

Foto: Photo News

Net als dinsdag had De Wever een cadeautje bij voor zijn gesprekspartner. Rutten werd getrakteerd op een brilpoetser met als opschrift “gewoon doen”, de campagneslogan van de liberalen. Rutten had zich voorbereid en had zelf ook geschenkje mee voor De Wever. “Ik heb maïzena mee om de saus te binden”, aldus Rutten met een knipoog naar de saus die De Wever dinsdag cadeau deed aan Peter Mertens (PVDA).

Inhoudelijk wilde Rutten niks kwijt over het verloop van de gesprekken. Ook op het feit dat De Wever op zoek moet naar 600 miljoen euro om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden, wilde Rutten weinig kwijt. “Ik heb het rapport pas vanmorgen gekregen. Ik ga het eerst grondig bestuderen”, aldus Rutten.

Oranje krabber voor Crevits

Intussen heeft De Wever ook aan tafel gezeten met het CD&V-duo Wouter Beke en Hilde Crevits. Ook zij wilden er weinig over kwijt. “Dit was een verkennend gesprek. Wij zijn onze inzichten komen delen. Meer is het niet”, zegt Beke. Over de federale regering is niet gesproken, want “dat ligt nog veel moeilijker”. De ambitie om minister-president te worden, lijkt opgeborgen. “Het was niet moeilijk om nu met Bart De Wever samen te zitten”, zei Crevits. “We kijken uit naar verdere gesprekken.”

Beke en Crevits hadden geen cadeau mee voor De Wever, maar hij had er wel twee voor hen: een oranje krabber voor Crevits en een ramenwasser voor Beke.

Dafalgan Forte

De Wever sluit zijn eerste gespreksronde af met zijn eigen partijgenoten Lorin Parys en Cieltje Van Achter. Zij hadden een doosje Dafalgan Forte mee voor hun voorzitter, een verwijzing naar de uitspraak van De Wever dat de koning een doos Dafalgan Forte zou kunnen gebruiken voor de regeringsvorming op federaal vlak.

“Het wordt geen makkelijke opdracht om een federale en een Vlaamse regering te vormen, dus dan kan hij dit wel gebruiken”, aldus Parys. Dat de federale regeringspuzzel moeilijk ligt, is duidelijk. Op Vlaams niveau lijkt de vraag vooral of de huidige regeringspartijen (N-VA, Open Vld en CD&V) verder doen of dat er toch een coalitie komt met Vlaams Belang, ook al hebben alle partijen buiten N-VA die deur al formeel gesloten.