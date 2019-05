Man die inreed op carnavalsstoet: “Die baseballknuppel lag toevallig al 14 jaar in mijn auto”

Aalst - De man die begin maart met zijn auto in de carnavalsstoet van Aalst was gereden en met een baseballknuppel had gezwaaid, riskeert een jaar cel. Gustaaf S. was stomdronken en onder invloed van drugs, maar volgens hem heeft hij geen probleem. “Als ik naar mijn stamcafé ga drink ik wel nog een vijftiental pilsjes, maar thuis raak ik geen druppel aan.”

De doortocht van Gustaaf S. (51) op Aalst carnaval zorgde op zondag 3 maart voor heel wat opschudding. Met een halve fles gin in zijn maag was hij met zijn auto door de wegversperringen gereden die het centrum afsloten en zo midden in het carnavalsfeest beland. Daar begon hij met een baseballknuppel te zwaaien en moest hij overmeesterd worden door twee agenten in burger die toevallig aanwezig waren.

LEES OOK.Verwarde man rijdt met auto op parcours Aalst Carnaval, wilde stad “een lesje leren” met baseballknuppel

“Gustaaf S. bleek boos te zijn op een vrouw die hem nog geld moest”, schetste openbaar aanklager Valerie Kochuyt de omstandigheden. “Hij was zwaar dronken en is met zijn auto recht naar haar huis gereden. Onderweg negeerde hij de vele verbodsborden die het centrum afsloten en is hij in de stroom van de carnavalsstoet terechtgekomen. Nadat hij overmeesterd was gedroeg hij zich ook in de cel nog agressief.”

“Vroeger een probleem, nu niet meer”

Even werd er gedacht aan terrorisme, maar al snel bleek dat er daar geen sprake van was. Gustaaf S. werd door de onderzoeksrechter in Dendermonde vrijgelaten onder voorwaarden. Die zou hij uiteindelijk niet naleven, waardoor hij vandaag opnieuw in de cel zit.

Het parket vorderde voor hem een jaar cel en een geldboete. De man heeft ook al een strafblad van zeven pagina’s. Tijdens zijn proces woensdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde bood hij zijn verontschuldigingen aan. “Ik ben dom geweest”, gaf hij toe. “Vroeger had ik een drugs- en alcoholprobleem, maar nu niet meer. Als ik naar mijn stamcafé ga drink ik wel nog een vijftiental pilsjes, maar thuis raak ik geen druppel aan.”

Knuppel 14 jaar laten liggen

Op de vraag van de rechter waarom er een baseballknuppel in zijn auto lag, had S. ook een antwoord klaar. “De knuppel lag in de auto toen ik die veertien jaar geleden kocht”, zei hij. “Ik heb die er gewoon in laten liggen.”

Raan Colman, de advocaat van Gustaaf S., vroeg voor zijn cliënt een straf met uitstel of een werkstraf. “Hij heeft die bewuste dag nooit iemand aangevallen”, pleitte de raadsman. “Op een bepaald moment is hij met zijn auto vast komen te zitten tussen de carnavalsvierders. Die gooiden bier naar zijn auto en joelden hem uit. Hij voelde zich bedreigd en heeft de baseballknuppel genomen om zich te verdedigen. Iedereen keerde zich tegen hem en hij wou de mensen alleen maar op afstand houden. “

“Op een bepaald moment heeft hij met de baseballknuppel ook op zijn auto geslagen om zich stoerder voor te doen dan hij eigenlijk was. Uiteindelijk is hij in de rug aangevallen geweest door twee agenten in burger. Als die zich eerst kenbaar hadden gemaakt, was het geweld volgens ons niet nodig geweest. Heel de situatie is in de sfeer van het carnaval en door de groepsdynamiek onder de feestvierders opgepompt geraakt.”

Vonnis op 5 juni.